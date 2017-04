ASML wil nieuwe megahal op deel van Runstraat in Veldhoven

VELDHOVEN - De honderden miljoenen kostende nieuwbouw van ASML is nog maar kort geleden opgeleverd, of de chipmachinefabrikant in Veldhoven komt weer met een nieuw plan. Aansluitend op de nieuwe cleanrooms voor de EUV-productie wil ASML een logistieke hal van 30.000 tot 40.000 vierkante meter bouwen. Dat is het oppervlak van zo’n zes voetbalvelden. Ook wil ASML de langwerpige parkeergarage langs de A67 doortrekken.

Binnen de Runstraat is er onvoldoende plek, dus vraagt ASML de gemeente Veldhoven om de Runstraat, en daarmee ook de tunnel onder de A67, af te sluiten. De gemeente heeft te kennen gegeven hier in principe aan mee te willen werken, maar benadrukt nog in gesprek met belanghebbenden te zijn.

ASML heeft de grond aan beide zijden van de Runstraat al enkele jaren geleden verworven. De gemeente heeft de bestemming aangepast, zodat ASML er kan bouwen. Deze gebouwen kunnen zelfs over de Runstraat heen worden geplaatst, maar dan moet er een doorgang voor het verkeer van vijf meter hoog blijven. De hoogte van de gebouwen is maximaal 12 meter.

Nagedacht

Volgens directeur Vastgoed van ASML Teun Wartenbergh is diep nagedacht hoe het logistiek centrum op die manier zou kunnen worden ingericht. „Zoals bekend worden de machines die wij produceren alleen maar groter, zwaarder en kritischer. Het is onmogelijk om met de machines, die in delen op transport worden gesteld, met liften omhoog te gaan om die weg over te steken. Het vervoer van die superzware machinedelen waaraan vele instrumenten en kabels en slangen hangen, luistert heel nauw. Dat is de reden dat we de gemeente hebben gevraagd mee te werken aan een plan om de weg erbij te betrekken.”

Wartenbergh zegt te beseffen hoe diep de ingreep hierdoor wordt in het wegennet van dat deel van Veldhoven. „Je onttrekt een doorgaande weg en tunnel aan het verkeer. Ook al is er maar weinig verkeer over deze weg, dan is dat toch fors. Zeker voor recreatiecentrum Witven en de bewoners aan de zuidkant van de A67. We hebben daarom op 15 maart in huize Witven een bijeenkomst gehouden met de buurtbewoners. Daar hebben we goed kunnen uitleggen wat onze bedoeling is. Bovendien hebben we vervolgafspraken kunnen maken, zodat we in overleg blijven.”

Alternatieven

Volgens Wartenbergh zijn allerlei alternatieven onderzocht, zoals de Runstraat met een haakse bocht om het nieuwe gebouw heen te leiden. Ook is onderzocht of er een tunnel onder het hele gebouw gelegd kan worden. Volgens Wartenbergh zijn het oplossingen die niet te realiseren zijn. Volgens de gemeente is een gevolg van de afsluiting dat gebruikers van recreatiecentrum ’t Witven en buurtbewoners maximaal twee kilometer via de Heerseweg om moeten rijden om in Veldhoven te komen.

ASML rekent erop dat tegen de tijd dat het nieuwe gebouw is gerealiseerd een geplande op- en afrit van de A67 gereed is, zegt Wartenbergh. „Nu wordt het tunneltje als kortste route gebruikt naar de snelweg, maar dat is dan niet meer nodig. Er zal dan sowieso een verbetering van de verkeerssituatie optreden voor het hele gebied. Dus we hopen dat de Raad van State, waarschijnlijk nog deze maand, hier positief over beslist.”

ASML doet zijn logistiek nu nog elders op het terrein. Ook zijn er andere locaties zoals Flight Forum en in Acht. In de nieuwe logistieke hal wil het bedrijf zowel onderdelen en modules van leveranciers ontvangen als de machinedelen verzenden naar luchthavens, waarna ze naar klanten overal ter wereld worden vervoerd.