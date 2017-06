Schrijver ASML-boek: ASML had drie 'Steve Jobs'

'ASML bestrijdt Nikon met gekochte patenten'

8 mei VELDHOVEN - ASML gebruikt ingekochte patenten om zijn concurrent Nikon te bestrijden. Dat blijkt uit een blog in het Amerikaanse vaktijdschrift voor patenten Iam. ASML heeft de patenten volgens de blog overgenomen via het Amsterdamse bedrijf Tarsium, dat is gespecialiseerd in het beheren van en handelen in patenten. Dat heeft ze deels eerder betrokken van het Amerikaanse opkoopbedrijf van patenten Intellectual Ventures.