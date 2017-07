100.000 euro voor Sara, onderzoek kan beginnen

Een ton is nog niet genoeg. In totaal is er 500.000 euro nodig om het onderzoek af te ronden. ,,Voor dit soort medische doorbraken is een half miljoen eigenlijk een schijntje. We gaan gewoon door met inzamelen. Het moet ons lukken. We hopen dat over twee jaar gerealiseerd te hebben. Hoe eerder er wat aan een spierziekte gedaan kan worden, hoe minder last kinderen op latere leeftijd hebben. Maar je weet nooit hoe het loopt. We hopen in elk geval op hulp uit het hele land.”



Of het op tijd zal zijn voor Sara kan Verbrugge niet met zekerheid zeggen. ,,Dat is onze grootste angst. We hebben alles opgezet voor Sara. Maar als je niks doet gebeurt er zeker niets. We gaan er met volle kracht tegenaan. In elk geval helpt het al die andere kinderen met verschillende spierziektes. Daar heeft Sara dan een bijdrage aan geleverd.”



De kleine Sara heeft zelf niks door. ,,Ze doet het hartstikke goed. Over een maand krijgt ze haar rolstoel. Ze is al aan het oefenen om daarmee overweg te kunnen. Ze probeert ook te kruipen, maar dat kost te veel kracht. Sara is een enorme doorzetter. Ze is bijdehand, ondeugend en ze kan enorm lachen om peutergrapjes. Het is een heerlijk kind.”



Bram Verbrugge houdt op AD.nl wekelijks een kroniek bij over zijn gezin.