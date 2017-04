16 tips na uitzending over dood misdaadblogger Martin Kok

Het item in Opsporing Verzocht over de dag dat misdaadblogger en ex-crimineel Martin Kok werd doodgeschoten bij seksclub Boccaccio in Laren heeft 16 tips opgeleverd. Kok werd op 8 december vorig jaar doodgeschoten. Eerder die dag mislukte een aanslag op hem.

Volgens woordvoerder Bernhard Jens van de politie Midden-Nederland kwamen de tips gisteravond en vanmorgen binnen. Ze worden nu door de recherche verder onderzocht op hun bruikbaarheid.

De beelden die gisteravond in het opsporingsprogramma werden getoond, waren heftig. Op bewakingsbeelden van hotel CitizenM in de Prinses Irenestraat in Amsterdam-Zuid is te zien hoe Kok in de middag van 8 december na een afspraak in het hotel samen met zijn gesprekspartner het hotel verlaat. Een man met capuchon had het tweetal in de bar van het hotel in de gaten gehouden.

Terwijl Kok na zijn afspraak nietsvermoedend over straat loopt, komt dezelfde man als in de bar aangerend met een vuurwapen in zijn hand. Hij richt zijn wapen op het hoofd van Kok en lijkt hem te willen neerschieten, maar het wapen gaat niet af of de man besluit de trekker niet over te halen. De misdaadblogger en zijn metgezel hebben niks in de gaten.

Volledig scherm © Videostill Opsporing Verzocht

Liquidatie

Later die dag wordt de ex-crimineel alsnog geliquideerd bij seksclub Boccaccio. Terwijl hij de auto instapt na een avond doorzakken met diezelfde compagnon als in het hotel, springt een man uit de bosjes, stormt op hem af en schiet hem dood. Kok overlijdt ter plekke. Het is onbekend of het om dezelfde schutter gaat als de man die eerder op de dag met het wapen op de misdaadblogger afrende, al vermoedt de politie van wel.