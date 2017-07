2,5 jaar cel geëist tegen man die ex verminkte met bijtende stof

Politie verwijdert filmpje over bad trip na privacyklachten

14:15 De politie Enschede heeft een eigen filmpje van Facebook gehaald na klachten over de privacy van de 'hoofdrolspeler'. In het filmpje, opgenomen door een agent, was te zien hoe een man in een zogenaamde 'bad trip' zat. Er is vaker kritiek op het gebruik van sociale media door de politie.