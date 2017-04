'200 miljoen extra beschikbaar voor verpleegzorg'

Eerder dit jaar kwam het kabinet al met 100 miljoen op de proppen om tegemoet te komen aan de schreeuw om extra zorgpersoneel. Maar de zorginstellingen en meerdere politieke partijen vonden dat niet genoeg. Nu is, vooral op voorspraak van PvdA’ers in het kabinet, dus nog meer financiële ruimte gevonden richting de Voorjaarsnota. Dat is een tussenstand tijdens het lopende begrotingsjaar.



Het bedrag wordt ‘een mooie start’ genoemd. Minister Dijsselbloem van Financiën zal het plan vanavond voorleggen aan de onderhandelaars over een nieuw kabinet: VVD, CDA, D66 en GroenLinks.



Dijsselbloem zei tijdens zijn gang naar de informatietafel over het nieuws: ,,Zoals altijd zijn er meevallers en tegenvallers en dingen die vrij urgent zijn en onze aandacht behoeven. Verpleeghuizen zijn daar een voorbeeld van. Ik ga erover spreken met de onderhandelende partijen binnen, over dingen waar een breed draagvlak voor zou kunnen zijn. Dat zal moeten blijken.”