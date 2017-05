7 op 10 Nederlanders: maak 5 mei een vrije dag

Stel dat 5 mei inderdaad een vrije dag zou worden en men zou daar een andere vrije dag voor moeten inleveren, kiezen drie op de tien voor Goede Vrijdag.

Ook onderzocht het Comité hoe betrokken Nederlanders bij de Dodenherdenking zijn. In totaal staan ruim negen op de tien Nederlanders op de één of andere manier stil bij 4 mei. Zo nemen ruim acht op de tien Nederlanders de twee minuten stilte in acht en volgen ruim zes op de tien Nederlanders de Nationale Dodenherdenking op televisie, via de radio of online.

Ten opzichte van andere momenten van nationale betekenis voelen Nederlanders zich tijdens de Dodenherdenking op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei het sterkst verbonden met andere Nederlanders. Acht op de tien voelen zich op deze momenten in (zeer) sterke mate verbonden met elkaar.

Terrorisme

Uit het onderzoek kwam ook dat mensen zich meer druk maken over oorlog en terrorisme. Maakten in 2016 drie op de tien Nederlanders zich nog zorgen over oorlog, dit jaar is dat vier op de tien. Ruim zes op de tien Nederlanders maken zich zorgen over terrorisme. De zorgen over terrorisme zijn het grootst sinds 2002, terwijl de zorgen over oorlog weer op het niveau liggen van 2014.