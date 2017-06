8 jaar cel en tbs geëist voor doden Jesse van Wieren

Rhowan P. en Desiree G. uit Kloosterburen staan voor de rechtbank in Groningen terecht voor de gewelddadige dood van de 28-jarige Van Wieren. De man was sinds een cafébezoek in Kloosterburen in de nieuwjaarsnacht van 2016 vermist. Zijn lichaam werd een kleine week later begraven gevonden in de achtertuin van P. en G., op 50 meter van het café. Bij de woning lagen ook zes vuilniszakken met onder meer bebloede kledingstukken van Van Wieren.

Op de eerste zittingsdag, woensdag, verklaarden de 28-jarige P. en de 27-jarige G. dat zij ,,stomdronken" waren toen Van Wieren om 03.00 uur 's nachts bij ze aanbelde, op zoek naar drugs. Volgens hen lokte hij, onder invloed van drank en drugs, een vechtpartij met ze uit. G. zou Van Wieren daarbij hebben geslagen met een stofzuigerstang. P. stak hem na een worsteling 23 keer in zijn nek.

Opwelling

Volgens het OM hadden de twee geen vooropgezet plan om Van Wieren te doden, maar handelden ze in een opwelling. ,,Na zijn overlijden hebben verdachten samen het huis schoongemaakt en afspraken gemaakt over wat ze zouden zeggen als er vragen werden gesteld.'' Dat maakt dat de officier van mening is dat er sprake is van medeplegen.

Tegenover de rechters beklaagde P. zich over de hulpverleners die hem destijds begeleidden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de toezichthouder van gemeente De Marne concludeerden in maart in een rapport dat de begeleiding van diverse zorginstellingen op het gebied van verslavingszorg tekort was geschoten. Ook werden signalen over huiselijk geweld tussen beide verdachten genegeerd.