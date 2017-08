80-jarige autokrasser hoeft niet de cel in, moet wel 9000 euro schade betalen

Bijna alle vernielingen vonden plaats aan Frederiksoordweg in de Groningse plaats. Het duurde tot 20 december 2015 voordat de man werd betrapt. Hij sloeg op dat moment met een hamer de autoruit in van een van de buurtbewoners. Later bleek dat de man vaak dronken was als hij zijn vernielingen uitvoerde. Ook gaf hij na zijn arrestatie aan dat hij zich niets meer kon herinneren van alle eerder aangerichte schades.

In de rechtszaak, die vandaag diende in Groningen, las de rechter een lange lijst voor met alles wat de man in de vier jaar tijd had vernield. Volgens rtvnoord bleek uit die lijst dat de man het onder meer voorzien had op de auto van zijn buurvrouw.



De vrouw was in de rechtszaal aanwezig en vertelde dat haar buurman zelfs bij haar aan de deur kwam om te vertellen dat er weer een autoruit was ingeslagen. De man ging elke keer op dezelfde manier te werk: met een spijker liep hij avonds langs de auto's en met een hamer sloeg hij vervolgens de ramen in.