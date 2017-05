80 uur werkstraf voor maker lynch-video Sylvana

De 22 verdachten plaatsten teksten op Facebook waarin ze Simons beledigden of bedreigden. Het waren teksten als ‘zulke mensen moeten uit de weg geruimd worden’. Of: ‘Zwarte Piet is knapper dan die boomaap’. Justitie eiste werkstraffen tot 80 uur. De rechtbank zei vanochtend uitspraken als 'afschieten dat wijf' als opruiing te zien. ,,We hopen dat de verdachten de straffen zien als een signaal dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting", aldus de rechtbank.

Drie verdachten van opruiing kregen een werkstraf van 60 uur. De 37-jarige Marcel K. uit Kudelstaart kreeg een werkstraf van 80 uur. Hij zette de videomontage online waarin Simons' gezicht is gemonteerd op een persoon die wordt opgehangen, omringd door aanhangers van de Ku Klux Klan.

Belediging

De andere verdachten werden veroordeeld voor belediging en kregen geldboetes van tussen de 150 en 450 euro. Verdachten die aanwezig waren bij de behandeling van hun zaak kregen een minder zware straf dan degene die niet naar de rechtbank kwamen. Dat had onder meer te maken met de grote media-aandacht voor de zaak, aldus de rechtbank.

Zwarte Piet

Sylvana Simons, tv-presentatrice, voormalig politicus van Denk en antiracisme-activiste, kreeg maandenlang via social media talloze beledigingen en bedreigingen over zich uitgestort. Vooral haar strijd tegen Zwarte Piet leverde veel boze reacties op zoals: ‘opdonderen naar het oerwoud’, ‘Ga lekker in je kokosnotenboom zitten’, ‘trek een zak over je kop en stik’.

De veroordeelden komen vanuit heel Nederland, en zijn van alle leeftijden. Een man van 72, uit Kwintsheul, plaatste op Facebook de tekst 'Ga lekker terug naar die klapperboom waar je bent uitgevallen!! Of ga met je Turkse DENK-vriendjes lekker naar Turkije'.Ook zit er een bekende extreem-rechtse activist onder de verdachten: de 42-jarige Bouke van der K. Hij werd door de rechtbank niet schuldig bevonden aan opruiing.

Tijdens de rechtszitting in april toonde een enkele verdachte berouw. De meesten zeiden ‘het niet zo gemeend te hebben’. ,,Maar wie Zwarte Piet aanvalt, kan reacties verwachten”, stelde een van hen.

Simons is erbij