Aanbieding met hotelkamers wereldwijd voor vijf euro blijkt foutje

Wie gisteren via de site zocht naar een hotel in bijvoorbeeld Parijs of Amsterdam zag ineens luxe hotelkamers voor vijf of zes euro verschijnen. Uit navraag blijkt dat er geen sprake was van een hack. ,,We zijn op de hoogte van dit probleempje. Het was geen hack'', aldus woordvoerder Jules Dijkstra van Trivago. ,,Er was gisteravond een korte communicatiefout met een van de boekingssites op onze website die ons verkeerde prijzen stuurde. Het kost ons dan een paar minuten om deze prijzen opnieuw om te zetten naar nieuwe geüpdatete prijzen. De lage prijzen zijn echter nooit boekbaar geweest.