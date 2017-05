Aangerand tijdens schoolreisje: ‘Ik kwam maar niet los'

Wat een leuke dag in het teken van techniek had moeten worden, ontaardde in een nachtmerrie voor de Eerselse tieners. Uit sociale mediacontacten tussen slachtoffers en andere leerlingen van het Rythovius blijkt de ernst van de zaak. Een slachtoffer vertelt dat ze in de tentoonstellingsruimte al in hun kont werden geknepen. Ze werden ingesloten, vastgepakt, bij hun kruis gegrepen en hun borsten werden betast.



Het lukt de meisjes maar net om zich uit de greep van hun belagers te bevrijden. Ze worden tot op de damestoiletten achtervolgd. Daar is een schoonmaker aan het werk en de jongens druipen af.



Zodra de kust veilig was, sloegen de meisjes alarm bij hun leerkrachten. Die hadden van het hele voorval niets gemerkt. Een leraar van de Nederlandse school lichtte een werknemer van Technopolis in. Die haalde meteen de politie erbij. Een bus van Rythovius College bleef langer in Mechelen zodat de twaalf Nederlandse slachtoffers hun verhaal konden doen bij de politie.