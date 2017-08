Aantal moorden stijgt in 2017

Over het héle jaar 2016 vielen 110 slachtoffers van moord- en doodslag te betreuren. Nu na bijna acht maanden al 93. ,,Dus alleen als er in de komende vier maanden maximaal vier moorden per maand plaatsvinden, worden het er toch nog minder dan in 2016,'' zegt Eric Slot van moordatlas.nl, dat alle moorden in Nederland registreert. ,,Maar vier per maand is wel een heel laag gemiddelde, als je kijkt naar de afgelopen jaren.’’



Waar de stijging vandaan komt, is moeilijk te zeggen. Opvallend is dat het aantal gevallen van moord en doodslag waar een Oost-Europeaan bij betrokken is (als dader of slachtoffer) nu al hoger is dan in het hele jaar 2016. Maar ook opvallend is dat het in Amsterdam – bijna jaarlijks moordstad nummer één – dit jaar rustig is met tot nu toe ‘slechts’ zeven gevallen van moord en doodslag. Gemiddeld zijn er daar zo'n 20 per jaar.



Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteert juist vandaag de definitieve ‘moordlijst’ van 2016. Het CBS komt uit op 110. Deze krant had er samen met moordatlas.nl eind 2016 108 geteld.