AD-journalisten pakken prijs voor DuPont-onderzoek

Nominaties NRC en RTL

Zeker twintig verhalen maakten De Groot en Groenendijk over de chemiefabriek . Daarmee pakten ze de prijs in de categorie 'nieuws' en lieten ze de inzendingen van NRC en RTL Nieuws achter zich. ,,Het is mooi dat we de mensen uit de getroffen regio dichterbij de waarheid hebben kunnen brengen'', zei Groenendijk tijdens de huldigingsceremonie. ,,Onze krant gelooft in regionale nieuwsjournalistiek en daar zij we heel blij mee'', vulde De Groot aan. ,,We hebben niet alleen van de krant het vertrouwen gekregen, maar ook van gedupeerden Jan en Ineke uit Dordrecht. Het vertrouwen om naar buiten te treden, uit de anonimiteit.''

Overige winnaars

Daarnaast viel ook Mustafa Marghadi (NOS op 3) in de prijzen met 'Bij ons in #Molenbeek'. Voor het multimediale project woonde hij een maand lang in de beruchte Brusselse deelgemeente Molenbeek, die wereldnieuws werd na de aanslagen in Parijs en Brussel. 'Bij ons #inMolenbeek' won in de categorie nieuwsverslaggeving.



De Tegel voor beste achtergrond ging naar Sarah Sylbing en Esther Gould voor de documentaireserie Schuldig (Human) over een wijk in Amsterdam-Noord waar schulden aan de orde van de dag zijn. Sjors van Beek won de prijs voor beste onderzoek naar de 'malafide transportwereld' voor De Limburger. Maud Effting en Huib Modderkolk kregen de Tegel voor beste interview 'Van golden boy tot total loss' (de Volkskrant) met de voormalig woordvoerder van Geert Wilders.



Verder ging de publieksprijs naar het interview 'Jij ziet er helemaal niet uit als een politieman' van Thomas Rueb in NRC, over een Marokkaans-Nederlandse politieman die werd gearresteerd door zijn collega's omdat ze niet geloofden dat hij een agent was. Hij kreeg hiervoor ruim 3200 stemmen.