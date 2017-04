Adviezen zorgadviseur Schippers leveren 143 miljoen op in 2019

Live Drie doden na aanslag met truck in Stockholm

16:49 In de Zweedse hoofdstad Stockholm is vanmiddag een truck ingereden op een groep voetgangers in een drukke winkelstraat. Daarbij zijn volgens Zweedse media meerdere doden gevallen. De Zweedse politie heeft gezegd van een aanslag uit te gaan. Volg hieronder de ontwikkelingen in ons liveblog. Het kan even duren voor het blog is geladen.