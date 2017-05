Advocaten: Uitstel in zaak-politiemol vanwege 'incompleet dossier'

Tot zijn arrestatie in oktober 2015 stond M. in zijn woonplaats vooral bekend als haantje-de-voorste bij ongelukken en brandjes. Als 16-jarig jochie begon hij met het vastleggen van ongevallen. In 2004 startte hij de 112-site NieuwsWeert.

Lucratief bijbaantje

M. werd ontmaskerd doordat de politie zijn eigen digitale vingerafdruk ontdekte op documenten die hij had doorgespeeld. De zaak is voor de politie extra gevoelig omdat M. niet door de veiligheidsscreening van de AIVD was gekomen. Toch kon hij jarenlang rondsnuffelen in gevoelige dossiers.

Criminele organisatie

M. is vandaag aanwezig met twee kompanen waarmee hij zaken zou hebben gedaan. Twee andere verdachten zijn er niet. Het Openbaar Ministerie verwijt hen allen, behalve schending van een ambtsgeheim, deelname aan een criminele organisatie.



De start van de zaak staat in het teken van juridische discussie over enkele financiële onderzoeken naar verdachten en de rol van enkele getuigen. Zo zijn er verklaringen afgelegd die later weer zijn ingetrokken. Advocaat Kuijpers wil dat de ex-vrouw van Mark M. - een Oekraïense - wordt gehoord, evenals een ander persoon uit dat land. Dat zou gaan over geld dat M. heeft uitgeleend. De Oekraïners willen echter niet via video getuigen uit angst voor het regime en mogelijke consequenties. Ze willen alleen in Nederland getuigen.



Alle advocaten willen de zaak aanhouden, maar het OM wil geen vertraging en wil dus doorgaan.



Voor de zaak is tot 1 juni uitgetrokken.