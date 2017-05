Ajax-Manchester: Laat kinderen opblijven, alleen schelden ho maar!

Volledig scherm Zet je de kinderen ook voor de tv of gun je jezelf een rustig avondje Ajax? © ANP/Bart Maat

Voor de Zwolse Berenda de Paus is er geen twijfel over mogelijk. Haar 9-jarige zoon 'mag opblijven!', twitterde ze direct nadat het laatste fluitsignaal van de halve finale. ,,Historie, blij, spanning!''

Of kinderen mogen opblijven voor de wedstrijd die vanavond om 20.45 uur begint? ,,,Jaaa! Natúúúúúúrlijk! Dit is een hartstikke belangrijke wedstrijd'', zegt opvoedkundige Marina van der Wal vol overtuiging. ,,Consequent zijn is voor ouders heel belangrijk. Dat geeft kinderen rust. Maar ik geloof er ook heel erg in om het een keertje totaal anders te doen! Het is een prachtige manier om als gezin een feestje te bouwen. Wat mij betreft pak je ook het fris en de chips erbij, wat natuurlijk totaal onverantwoord is.''

De opvoedkundige ziet het als 'een prachtig momentje' om kinderen 'gemeenschapszin' aan te leren. ,,Bouw dat feestje. Alleen dat betekent dus ook dat ouders niet kunnen vloeken op het moment dat er iets niet naar hun zin gaat. Ik vind dat ouders zich wel moeten beheersen en op hun taalgebruik moeten letten. Dat kan voor sommige ouders best een uitdaging worden natuurlijk...'' lacht ze.

Échte kleintjes

De 'échte kleintjes' kunnen volgens Van der Wal vooraf nog wel even naar bed. ,,Als je weet dat je kind het lastig vindt om heel laat op te blijven, kun je hem of haar vooraf even een uurtje laten slapen. Al liggen ze maar even rustig op bed. Poep ke niet, dan rust je toch, zei mijn oma vroeger altijd.''

Als het aan Louis van Gaal ligt, mogen kinderen waarschijnlijk gewoon kijken. Toen het Jeugdjournaal hem in 2014 als bondscoach vroeg of kinderen mochten opblijven voor de wedstrijd Nederland-Argentinië antwoordde hij met een stalen gezicht. ,,Ik zou kinderen de wedstrijd laten kijken, want het is iets unieks.'' Zeker omdat de meeste kinderen toen vakantie hadden, zou hij het ze niet onthouden. ,,Als je ze naar bed stuurt, slapen ze toch niet omdat ze gespannen zijn en willen weten of Nederland gaat winnen. Dus ik zou ouders ten strengste adviseren om hun kinderen te laten kijken.'' Dat hebben ouders toen wel geweten, want in de wedstrijd die pas om 22.00 uur begon werd 120 minuten lang niet gescoord en Nederland verloor daarna tot overmaat van ramp ook nog de penaltyserie. Nu zijn de kinderen dankzij Hemelvaart ook vrij.

Veel voetbalfans herinneren zich zelf ook dat zij mochten opblijven toen Ajax op 24 mei 1995 in de finale van de UEFA Champions League stond.

De wedstrijd in 1995 liep voor Ajax goed af, na een gewaagde wissel van coach Louis van Gaal. In de 69ste minuut bracht hij de toen 18-jarige Patrick Kluivert in die de enige, winnende goal maakte. Vanavond hoopt Justin Kluivert de wedstrijd ook met een 'puntertje' te beslissen.