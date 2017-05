Akerboom: Komende maanden meer integriteitskwesties bij politie

Per ongeluk verkocht erfstuk weer terecht

11:18 Astrid Montijn uit Hoorn kreeg na Koningsdag de schrik van haar leven. Haar 11-jarige dochter Amy had per ongeluk een dierbaar erfstuk van haar op de vrijmarkt verkocht. Voor slechts 5 euro was het schilderijtje van de hand gedaan. Via Facebook probeerde de radeloze moeder het schilderij weer terug te krijgen, en ruim een week later is het erfstuk tot haar grote vreugde weer terecht.