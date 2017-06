Alpe d’HuZes vroegtijdig afgebroken wegens noodweer

Eigenlijk zou het beklimmen van de Franse berg tot 20.00 uur duren. Maar de organisatie heeft de tocht eerder stilgelegd omdat het niet meer verantwoord zou zijn. Mensen die nog onderweg waren, zijn opgehaald met busjes. Deelnemers en toeschouwers worden opgevangen in tenten en krijgen bouillon en dekens tegen de kou. Over de organisatie van de evacuatie wordt naar verluidt niet geklaagd. Het Nederlandse leger is aanwezig om vrijwilligerswerk te doen. Ze helpen ook mee met de evacuatie. Inmiddels is het weer droog op de berg.

Sommige stoeltjesliften in het gebied zouden zijn stilgezet door het heftige weer. Verschillende mensen zouden uit de liften zijn bevrijd.

Geen paniek

Stan Boons uit Tollebeek startte met zo’n 100 anderen net aan zijn laatste beklimming tijdens de zogenoemde saamhorigheidsrit toen het noodweer losbarstte. ,,Er was geen paniek, maar het was even heel peniebel,’’ zegt Boons die bijkomt in de tent van de organisatie met een kop soep.

Voordat de renners begonnen was het nog droog. ,,Ik heb er nog een foto van gemaakt omdat het er zo dreigend uit zag.’’

Niet veel later reden de fietsers in de stromende regen naar boven. Totdat ze in bocht vijf niet meer verder mochten van de organisatie. ,,We zijn toen een restaurantje ingelopen en hebben daar geschuild tot het ergste voorbij was.’’ In de regen is toen iedereen teruggekeerd naar het startpunt. ,,Superlangzaam en maximaal remmen. Maar eenmaal beneden zijn we heel goed opgevangen.’’

Rond acht uur werd het weer droog en is iedereen met bussen naar de onderkomens bovenop de berg gebracht.

Twaalfde jaar op rij

Dit jaar trotseren de deelnemers voor het twaalfde jaar de Alpe d'HuZes om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Het beklimmen van de berg is het grootste fondsenwervingsevenement van Nederland. Er is ruim €10 miljoen euro opgehaald. Enkele van de 4000 deelnemers vertrokken vanmorgen al zeer vroeg om tot wel zes keer aan toe de Alpe d’Huez op te fietsen of te lopen.

Het bedrag van 10 miljoen euro is nog niet definitief omdat er nog acties doorlopen en er nog toezeggingen binnen zullen komen. In oktober wordt het definitieve eindbedrag bekend als de cheque wordt overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.

Chantal Janzen

Dit jaar deden er ook weer enkele bekende Nederlands mee, zoals Chantal Janzen (38). Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ze zou meedoen aan het loodzware evenement, maar omdat ze nu eenmaal in Frankrijk was, deed ze het toch. Met zuurstokroze fiets en helm. Omdat Chantal niet had getraind, moest ze al snel afstappen en ging ze te voet verder.

Operatie loopfiets is gestart. Sorry... Dit was ZO niet de bedoeling vandaag... Maar ik MOET NAAR BOVEN!!!! #ongetraind #eringeluisddoor @johnheitinga #maarscheeltmeniks #opgevenisgeenoptie #alpedhuez #danmaarlopend Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Jun 2017 om 0:29 PDT

Totale opbrengst

Alpe d’HuZes-voorzitter Johan van der Waal kijkt terug op een geslaagde twaalfde editie: ,,Met z’n allen hebben we vandaag weer afgezien, gezweet en gehuild. We hebben mooie momenten met elkaar beleefd, gelachen en nieuwe vrienden gemaakt. Ik ben ontzettend trots op iedereen die ons heeft geholpen om weer een stapje dichter bij de dag te komen, dat er niemand meer doodgaat aan kanker.”

Vorig jaar bracht het evenement ruim 11 miljoen euro op. De totale opbrengst van 12 jaar Alpe d’HuZes is ruim 151 miljoen euro. Hiervan zijn tot nu toe 178 bijzondere onderzoeken gefinancierd, ten behoeve van onderzoek naar de genezing van kanker en betere kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten.