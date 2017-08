'Als ik te dronken ben, breng me dan naar Demi'

Ja, Thijs Fleuren (28) heeft wat beperkingen. Hij is spastisch en kan daardoor maar kleine stukjes lopen. Zijn rechterhand doet niet wat hij wil en praten gaat ook niet zo denderend.

Maar hij woont zelfstandig en werkt als grafisch vormgever. Met zijn linkerhand kan hij uitstekend een computer bedienen en razendsnel iets opschrijven als ze hem niet verstaan. Want aan zijn verstand mankeert niks.

Plezier maken

Quote Bij zo'n aangepaste reis rijd je met z'n allen in rolstoelen achter elkaar aan, daar heb ik helemaal geen zin in Thijs Fleuren Thijs houdt van uitgaan en plezier maken. In zijn woonplaats Nijmegen gaat hij op zijn aangepaste fiets op pad. Het liefst naar de feestkroegen in de Molenstraat. En zo wil hij ook zijn vakantie doorbrengen: ,,Overdag relaxen op het strand en 's avonds lekker het uitgaansleven in.’’



Een georganiseerde reis voor gehandicapten trekt hem helemaal niet. ,,Ik hou van mijn zelfstandigheid. Bij zo'n aangepaste reis rijd je met z'n allen in rolstoelen achter elkaar aan, daar heb ik helemaal geen zin in.’’

Daar heeft hij het volgende op gevonden: ,,Ik boek een all-inclusive reis en vraag een vakantiemaatje mee. Ik betaal de helft van reis en verblijf en in ruil daarvoor moet hij of zij me een beetje helpen. Ik heb niet de klok rond hulp nodig, maar wel iemand die het eten opschept of de rolstoel duwt bij grote afstanden.’’

Feestvakantie

Zo is Thijs deze zomer voor de vijfde keer twee weken in de Griekse badplaats Chersonissos. ,,Het is mooi weer en je kunt er goed uitgaan. En alles ligt dicht bij elkaar.’’

Reisgenoten vindt Thijs in zijn kennissenkring, via zelfontworpen flyers of via social media. Zijn oproep trok zelfs de aandacht van radio 3FM. Hij kreeg honderden reacties. Zijn keus is gevallen op de 21-jarige Demi Heiligers uit Zuidlaren.

Hij vond haar op de Facebookpagina van LINDAnieuws. Ze kwam naar Nijmegen om kennis te maken. ,,Ik heb een goed gevoel over haar’’, zegt Thijs. ,,We hebben wel een klik. Dit gaat leuk worden.’’ Demi werkt in de gehandicaptenzorg maar houdt ook van een feestje.

Dronken