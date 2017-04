'Als ze me uitscholden voor negerin, werd ik agressief'

In het boek Kinderen van zwarte bevrijders van Mieke Kirkels vertelt Wanda voor het eerst over haar helse jeugd. Als donker, buitenechtelijk kind wordt ze nooit door haar stiefvader geaccepteerd. Hij misbruikt, mishandelt en kleineert haar. ,,Ik mocht niet leren, werd naar de huishoudschool gestuurd en moest op mijn vijftiende werken in een papierfabriek. Iedere dag werd ik geslagen. Mijn moeder heeft me nooit in bescherming genomen. Haar man was heilig. Ik ben bewust jong zwanger geworden om het huis uit te kunnen.''



In Limburg zijn naar schatting 70 donkere 'bevrijdingskinderen' zoals Wanda geboren. Hun verhaal is ook het verhaal van de 900.000 zwarte Amerikaanse soldaten die meehielpen met de bevrijding van Europa en de strikte rassenscheiding in het Amerikaanse leger. In oorlogsfilms en boeken wordt hun rol verzwegen.



,,Witte Amerikanen wilden geen zwarten in uniform zien'', zegt auteur Kirkels. ,,De regering wilde de blanke steun voor de oorlog niet verliezen, maar ze hadden ook de zwarten nodig voor de manschappen. Daarom gingen ze gescheiden naar Europa. Op de boot verbleven de zwarte soldaten benedendeks zonder raampjes, en ze gingen naar aparte cafés.''



Zuid-Limburg werd na de bevrijding in september 1944 één grote opslagplek voor de Amerikaanse troepen, die van daaruit de bevrijding van de rest van Nederland en de aanval op Duitsland inzetten. Op enkele zwarte gevechtseenheden na, dienden de donkere soldaten vooral in de ondersteunende servicetroepen. Sommigen werkten als grafdelver in Margraten, waar ze de vele witte gesneuvelde soldaten moesten begraven.