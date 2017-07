Ambulances rijden af en aan door hitte tijdens Vierdaagse

,,Het is flink doorwerken", stelt hoofd ambulancedienst Mark de Laat. ,,Het is nu écht druk, maar nog niet zo erg dat we hulp van andere regio's moeten inroepen."



Veel mensen hebben door de warmte in combinatie met de inspanningen last van misselijkheid en flauwtes. De mensen die afgevoerd zijn naar het ziekenhuis hebben uiteenlopende klachten, waar de ambulancedienst geen nadere mededelingen over wil doen. ,,Maar vaak brengen we mensen voor de zekerheid even naar het ziekenhuis, om te kijken of er bijvoorbeeld sprake is van hartritmestoornissen."



Tot nu is het ambulancepersoneel 24 keer ingezet. ,,Het kan zijn dat mensen de indruk hebben dat er nog veel meer aan de hand is, maar vaak wordt er eerst een motor ingezet en later pas een wagen. Dat zijn twee ritten voor één patiënt." Daarbij: ,,We kunnen door de telefoon moeilijk beoordelen hoe erg iemand er aan toe is, dus voor de zekerheid rijden we vaak."



Er zijn tien tot twaalf ziekenwagens direct beschikbaar. Eventueel kan nog worden opgeschaald met ambulances uit andere regio's.