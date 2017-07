Amsterdam gaat overlastgevende asielzoekers opvangen

In een EBTL geldt een strikt en sober regime. Bewoners van de opvang kunnen het pand verlaten, maar om dit te beperken is er onder meer een dagprogramma en gelden er strenge dagregels.



Het COA wil hiermee een signaal afgegeven dat bepaald gedrag niet wordt getolereerd. In de Amsterdamse opvang is plek voor vijftig mensen, die voor maximaal drie maanden in de EBTL kunnen verblijven. Naar verwachting wordt de EBTL in september of oktober in gebruik genomen, voor de duur van twee jaar.



Het college zegt bij deze speciale opvang extra aandacht te besteden aan veiligheid en toezicht rond de locatie. ,,Dat betekent niet meer politie," zegt de woordvoerder van de gemeente. ,,Wel zal de wijkagent vaker langskomen. We willen bewoners en bedrijven in de omgeving laten weten dat we het goed in de gaten houden."