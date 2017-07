'Angelina Jolie' snuffelt naar landmijnen en tuberculose

Wat was er gebeurd als Dian van de Laak tien jaar geleden had gehoord dat: a. de liefde haar naar Tanzania zou leiden, b. ze zou werken met een stel eigenwijze ratten die voorzien zijn van namen zoals Taylor Swift en Angelina Jolie en c. ze met die knaagdieren tuberculose zou bestrijden? ,,Als je me dat had verteld, had ik je voor gek versleten,’’ vertelt ze lachend, nu ze even terug in Eindhoven is.

Liefde

Haar gemiddelde werkdag bewijst dat het gek kan lopen. Elke ochtend hobbelt ze in haar auto – ‘gelukkig is er airco, ik ben te hollands voor de hitte’- over de gebrekkige weg naar haar werk in Morogoro, Tanzania. Daar is het hoofdkwartier van non-profitorganisatie Apopo gevestigd. Dian klopte er aan, toen ze de liefde volgde naar het Afrikaanse land. Haar half Tanzaniaanse man ging terug naar zijn roots en begon in zijn andere thuisland een bar en disco, zij werd vrijwilliger bij misschien wel het meest sympathieke goede doel, dat ‘herorats’ inzet om landmijnen op te ruimen én tbc te bestrijden.



Zo besnuffelden de harige viervoeters al 25 duizend hectares land, om het mijnenvrij te maken. Hun neus is zo sensitief, dat één heldhaftige rat een gebied van 200 vierkante meter in 20 minuten kan doorzoeken – een mens met een metaaldetector zou er tot vier dagen over doen. Daarbij: de beestjes zijn zo licht dat ze een landmijn niet tot ontploffing kunnen brengen. Zelfs niet als ze er recht overheen trippelen. Dat allemaal dankzij één Belgische student, die Apopo oprichtte nadat hij merkte hoe goed het reukorgaan van de knaagdieren is ontwikkeld.

De beestjes hebben zo'n goede neus dat ze worden ingezet om landmijnen op te sporen, maar ook tbc te detecteren.

Tuberculose

Quote Elke dag eist tuberculose meer levens dan landmijnen in een heel jaar, maar de diagnostiek is niet goed genoeg Maar de ratten kunnen meer. Hun neuzen pikken ook feilloos de geur op, die ontstaat als iemand besmet is met tuberculose. Wat voor dokters moeilijk is – de ziekte diagnostiseren – is voor de beestjes een eitje. In Tanzania en Mozambique kunnen 40 procent meer tbc-gevallen worden ontdekt, dankzij monsters die vanuit 42 klinieken naar de non-profitorganisatie worden gestuurd.



Daar belanden de ‘sputum samples’ in een speciale kooi met gaatjes in de grond. De monsters worden zo bewerkt dat de ratten er via de openingen in de vloer veilig aan kunnen ruiken. Detecteren ze tbc dan ziet Dian hoe het roze rattenneusje er drie seconden lang doodstil boven blijft hangen. ,,In 2016 waren er nog 10,4 miljoen mensen die tbc onder de leden hebben, 1,8 daarvan zijn overleden. De impact van die ziekte is enorm, elke dag eist tuberculose meer levens dan landmijnen in een heel jaar, maar de diagnostiek is niet goed genoeg.’’ Ondertussen besmet elke zieke gemiddeld 10 tot 15 andere mensen per jaar, waardoor het zich in razend tempo kan verspreiden. Een gesprek, een liedje, een nies kan dodelijk zijn. Daarom is onlangs een tweede laboratorium van Apopo geopend, in Dar es Salaam.

Jonkies

Volledig scherm Dian van de Laak © Koen Verheijden De ratten zijn nog maar vier weken oud, als ze aan hun opleiding als speurneus beginnen. ,,Dan maken ze kennis met mensen, geuren en geluiden, daarna krijgen ze een beloning bij het vinden van de juiste geur en worden ze getraind naar plekken toe te lopen.’’ Na een half jaar tot een jaar gaan de ratten écht aan de slag. ,,Dan werken ze om te eten.’’

Quote Net zoals huisdieren hebben ze allemaal hun eigen persoonlijkheid Een baan dus, waarover niet elke rat trouwens even enthousiast is. ,,Net zoals huisdieren hebben ze allemaal hun eigen persoonlijkheid. Sommigen werken heel graag, anderen hebben echt een zetje nodig.’’ Er zijn erbij die gek op knuffelen zijn, of spelen. En nee, die glamournamen zoals Angelina Jolie krijgen ze niet vanwege hun diva-gedrag, maar vanwege de ingevingen van stafleden. Het is ook mogelijk om de ratten te adopteren, want Apopo draait helemaal op giften.



Vorig jaar kreeg de organisatie daarnaast maar liefst een miljoen euro aan Nederlands geld, van de postcodeloterij. Het helpt om landen zoals Cambodja, Angola en Zimbabwe veiliger te maken, door landmijnen uit de weg te ruimen. Mede dankzij Apopo is Mozambique zelfs helemaal mijnenvrij.

