Anita Doth van 2 Unlimited ontvangt eerste exemplaar Dit zijn wij

Zangeres Anita Doth, bekend van 2 Unlimited, heeft vanmiddag het eerste exemplaar van Dit zijn wij in ontvangst genomen. Zelf is ze erg tevreden over haar interview in het boek: ,,Ik vind het er supermooi uit zien, ik ga er van genieten." Het boek werd geschreven naar aanleiding van het generatieproject van het AD.