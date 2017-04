Anti-Nederlandse Schotte derde bij verkiezing Curaçao

In Den Haag zal de uitslag worden opgevat als een opluchting: de angst bestond dat de MFK van Schotte, voormalig wonderboy van de Curaçaose politiek, zou kunnen winnen. Tijdens zijn campagne herhaalde hij graag zijn oude boodschap: de haat tegen kolonisator Nederland.



Zijn partij zegt naar onafhankelijkheid te streven, maar is vooral in opspraak vanwege vermeende banden met een corrupte, internationale maffia. Schotte zelf is eerder veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens onder meer ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Hij is in afwachting van hoger beroep van zijn zaak op vrije voeten.



De verkiezingen werden afgedwongen door de Rijksministerraad in Den Haag, nadat het huidige interim-kabinet onder leiding van de MFK de verkiezingen wilde uitstellen. PAR zou op basis van de inmiddels getelde stemmen 25 procent hebben behaald. MAN, die vorig jaar nog de grootste werd, staat op 20 procent. MFK behaalde 19 procent van de stemmen.