Antiek bevrijdingsvliegtuig gevonden in loods

Hij werd in goede staat gevonden in een boerenschuur, de Auster. Aan het oorlogsvliegtuig kleeft een opmerkelijk verhaal. Het is namelijk het vliegtuig dat het begin van de bevrijding aankondigde. Op 5 mei 1945 landde het toestel met aan boord verzetsstrijder majoor Kamphuis op de Stadionkade in Amsterdam.