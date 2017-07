Apeldoorn herdenkt mislukte Turkse staatsgreep

De organisatie van de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD) verwachtte zo'n 700 bezoekers, maar bij aanvang waren er zo'n 200 stoelen gevuld. Bezoekers druppelen nog altijd binnen. Op de stoelen liggen Turkse vlaggen, waar toeschouwers gretig mee zwaaien. Op het scherm worden toespraken van president Erdogan vertoond en er klinken nationalistische liederen in de zaal.



De politie is zichtbaar aanwezig bij het evenement nadat de herdenking in opspraak raakte door de Nederlandse weigering van de Turkse vicepremier Tugrul Türkes. Hij is niet welkom omdat de Nederlandse ambassadeur nog altijd niet in aan het werk kan in Ankara, wat weer het gevolg was van de Turks-Nederlandse rel in maart. Toen werd de Turkse minister van Familiezaken het land uitgezet. Zij kwam naar Rotterdam om campagne te voeren voor het referendum van Erdogan.



Het weigeren van Türkes was voor de Apeldoornse burgemeester John Berends geen reden om de bijeenkomst in Orpheus te verbieden. De UETD is weliswaar teleurgesteld dat de minister niet welkom is, maar 'we hebben onze achterban opgeroepen om de rust te bewaren'. Dat stelt secretaris Mustafa Aslan tegenover persbureau ANP. ,,Onze mensen komen hier om de gesneuvelden en gemartelden te herdenken. Sommige van hen hebben familieleden verloren.''