Arnhemse Grace zoekt ‘die ene leuke ANWB-man’

Zijn mooie tanden, leuke lach, die blik in zijn ogen. Ze laten Grace niet meer los. ,,Ik ben normaal helemaal niet zo”, roept ze verontschuldigd uit.



De Arnhemse was met haar bijna 20 jarige dochter Kimberley onderweg naar Duiven toen haar auto plots flink begon te roken. De koelvloeistof dacht ze, maar volgens ‘die ene leuke ANWB-man’ die haar te hulp schoot waren het toch echt haar remschijven die vastliepen. ,,Ik vroeg hem nog of ik de volgende dag wel naar Groningen kon rijden. Hij dacht van wel, maar hij ‘is altijd in de buurt’ zei hij nog.”



Achteraf gezien had ze er meteen op in moeten springen, denkt Grace nu. ,,Mijn dochter seinde ook al geluidloos ‘leuke man’ toen we naast hem stonden. Hij vroeg ook nog waar ik woonde. Nadat we afscheid namen bleven we allebei nog 5 minuten klungelen in de auto, voor we wegreden.”