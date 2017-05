Arrestatieteam haalt gijzelnemer uit Arnhems pand

De twee gijzelaars zijn in veiligheid gebracht door agenten. Er staat een tas op straat waar mogelijk explosieven in zitten. Een robot van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat de tas onderzoeken. Ook het pand waaruit de man is gehaald, wordt nog onderzocht op explosieven. Wat de man bezielde is nog volstrekt onduidelijk.



De arrestatie van de man is de ontknoping van een massale politie-actie in de wijk Klarendal, nadat 's morgens een melding was binnengekomen over een gewapende man in het wijkcentrum aan de Rappardstraat.



Daarna werden de Hommelsestraat en een aantal zijstraten afgesloten en niemand meer toegelaten. De politie adviseerde iedereen in het afgezette gebied binnen te blijven.



Nadat de man in onderbroek was ingerekend en de robot naar de tas reed, zette de politie toeschouwers op afstand. Toen dat volgens de politie niet vlot genoeg ging, ontstond er een klein opstootje tussen publiek en agenten.