Asscher: Bedrijven die regels gevaarlijke stoffen overtreden langer straffen

De aanleiding voor de uitspraak van Asscher is een vandaag uitgekomen onderzoek naar chemiebedrijf Dupont in Dordrecht. Daarin staat onder meer dat het bedrijf zelf veel kennis over de gebruikte stoffen had, maar die niet altijd of later openbaar maakte. Wel had het bedrijf volgens het rapport een 'robuuste inrichting van de bedrijfsgezondheidszorg en arbozorg'.