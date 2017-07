Asscher: Bedrijven mogen niet wegkomen met oude overtredingen

Onderschepte bajesbrief geeft bewijs voor verkrachting

10:05 De moordenaar van de Eindhovense gangster Ernesto Pistone blijkt vanuit de gevangenis in een brief bewijs te hebben geleverd voor een overval en een brute verkrachting in 2009. De moordenaar schreef aan een van zijn neven dat twee broers uit Eindhoven verantwoordelijk zijn voor de misdrijven.