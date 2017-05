Autistische Martijn is gevonden in Bangkok en zit veilig in een ziekenhuis

Uit vluchtgegevens bleek al eerder dat hij via Oekraïne naar Bangkok was gevlogen . Zonder rugzak, telefoon en bril. Zijn familie in Nederland was radeloos, omdat hij zich niet goed zou kunnen redden. ,,Martijn is psychisch ziek, heel erg ziek. En hij kan erg agressief worden als je hem verkeerd benadert. Hij kan even de schijn ophouden. Maar dat is ook juist het gevaar'', zei zijn moeder Eerder deze week was Martijn nog gespot op een vliegveld in Thailand. Alle ogen waren daarom al op Bangkok gericht. Gisterochtend werd hij nog een keer gezien, op een busstation op dertig kilometer van de hoofdstad. ,,Een docente, gespecialiseerd in autisme, dacht dat hij er mogelijk de volgende dag weer zou zitten", beschrijft Ten Have de eerste stappen.

Busstation

Een vriend van een collega van Ten Have, Arjen Schroevers, was toevallig op 700 kilometer van Bangkok. ,,Een vent met ballen'', noemt Ten Have hem. ,,Hij is in alle vroegte naar het busstation gereden. Hij was een uur te laat, dus was eerst bang dat hij hem gemist had. Het is ook nog eens een van de grootste busstations ter wereld. Maar toen ineens hoorde ik: 'Ik heb hem in zicht'.''



Dat was rond middernacht in Nederland. Sindsdien gaat het snel voor de moeder van Martijn. De politie heeft de jongen aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Maar omdat er in het land geen medicijnen voor hem zijn, moet moeder Ten Have die zelf brengen. ,,Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft mij gevraagd zo snel mogelijk die kant op te gaan.''



Martijn was verward toen hij gevonden was. ,,Ik weet niet waar ik ben en ik kan niets zien'', zei hij volgens zijn moeder. Zodra ze een vlucht kan boeken, vliegt ze naar hem toe.



Eerder was er sprake dat Martijn naar Rusland was gevlucht.