Aziatische tijgermug ontdekt in Assen

De Aziatische tijgermug is ook opgedoken in Assen. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA na een bericht van RTV Drenthe . Het is de tweede keer dat het beestje hier opduikt.

De mug is op 11 augustus ontdekt. De gemeente en de NVWA hebben een brief gestuurd naar omwonenden. De mug is inmiddels bestreden.

Vooralsnog zijn er dit jaar op zeven plekken in Nederland tijgermuggen gevonden, waaronder ook in de gemeenten Aalten, Weert en Haarlemmermeer. Vorig jaar dook het insect op zes plekken in Nederland op. Toen werd de mug ook al aangetroffen in Assen, toen bij een bandenhandel . Het is niet bekend of de tijgermug daar ook nu is gevonden.

Knokkelkoorts