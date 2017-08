Babylijkje Rotterdam lag vermoedelijk al tijdje in bosjes

De dode baby werd donderdagmorgen gevonden door een vrouw die haar hond aan het uitlaten was. Tot nu toe is niet bekend wie de baby is, hoe oud hij of zij was, hoe lang hij of zij al dood was en waaraan het kind is overleden. Zaterdag wordt sectie verricht op het lichaampje. ,,Hopelijk hebben we dan meer informatie”, zegt een woordvoerster van de politie.