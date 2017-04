Badr Hari zit sinds vandaag in de cel

Daarmee komt een einde aan een jarenlange juridische strijd tussen Badr en justitie. De kickbokser (32) vocht zijn veroordeling uit februari 2014 jarenlang aan, met averechts effect overigens: in hoger beroep kreeg hij in 2015 24 maanden cel (waarvan 10 voorwaardelijk). En dat was een zwaardere straf dan hij aanvankelijk had gekregen. Badr ging in cassatie, maar ook dat hielp hem niet. De Hoge Raad handhaafde in februari van dit jaar zijn straf.

Geheim

Omdat hij al zo'n zeven maanden in voorarrest zat, hoeft hij nog 'slechts' ruim zeven maanden te zitten. ,,221 dagen,'' zegt advocaat Ficq. ,,Dat is vandaag begonnen.'' Waar Badr zit, houdt zijn entourage geheim. Dat zijn celstraf vandaag zou ingaan, werd ook geheim gehouden om een mediaspektakel te voorkomen. Badr woont tegenwoordig in Marokko. Nadat zijn veroordeling definitief was, rees even de vraag of hij zou komen opdagen voor zijn celstraf, maar zelf liet hij weten 'de straf zo snel mogelijk te willen afhandelen'.