'Bankmol' Lorenzo J. mogelijk betrokken bij derde overval

Muzikant The Kik zamelt geld in voor vervullen kinderwens

16:01 Paul Zoontjens, toetsenist van de Nederbeatband The Kik, is naarstig op zoek naar donaties om zijn kinderwens in vervulling te brengen. De Tilburger heeft een bedrag van tenminste 35.000 euro nodig om de medische behandeling en de reis naar Cyprus te kunnen bekostigen. ,,Zonder jullie hulp gaan we het wellicht niet redden, vrezen we.''