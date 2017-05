Barbecueën, wandelen of vissen? Het weer krijgt morgen een 9!

Heb je nog wat vakantiedagen over? Dan is het geen slecht idee om die morgen in te zetten. Op sommige plekken in Nederland kan de temperatuur boven de 28 graden komen.

De afgelopen dagen hebben we ons al even kunnen voorbereiden op het warme weer. Maandag werd het in het zuiden van Brabant het warmst met 23 graden. Vandaag is het al weer warmer, met op veel plekken temperaturen van rond de 25 graden. Het warmst wordt het vandaag in Limburg: ruim 26 graden. In Eindhoven werd het vandaag voor het eerst officieel zomers. Om 11.30 uur werd daar een temperatuur van 25 graden gemeten.

Vanmorgen was er nog wel veel bewolking, maar verspreid scheen ook de zon. Geleidelijk krijgt de zon vandaag steeds meer ruimte vanuit het zuiden. In het noorden en oosten valt mogelijk een enkele bui, verder is het droog.

Zomerse dag

Morgen is het de hele dag droog en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 28 graden in het zuiden. ,,In alle opzichten een zomerse dag", vertelt Weerplaza. De zon gaat flink schijnen, alleen over het westen en noorden drijven wat meer wolken. Het blijft overal droog. Er waait een matige wind uit het zuidoosten die de warme lucht aanvoert. Het wordt 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. Zodra het kwik de 25 graden aantikt in De Bilt, is sprake van een officiële landelijke zomerse dag.

Zwemmen

Vanavond en morgen is het perfect barbecue-, wandel-, fiets- en visweer. Maar wie verkoeling wil zoeken in de zee, moet wel even doorbijten. De Noordzee is met een temperatuur van rond de 12, 13 graden nog erg koud.



De Nederlandse Reddingsbrigade kan nog niet zeggen of er morgen extra mankracht wordt ingezet op de Nederlandse stranden. Verwacht wordt dat veel gezinnen met jonge kinderen - die vaak op woensdagmiddag vrij zijn - de stranden gaan opzoeken. ,,We verwachten zeker mensen, maar geen honderdduizenden", vertelt een woordvoerder van de reddingsbrigade. ,,Bezoekers wordt aangeraden goed na te denken voordat ze de zee ingaan. De temperatuur is niet aangenaam, dus je moet jezelf niet overschatten." Wie toch de zee in wilt, wordt geadviseerd met zijn tweeën te gaan en het hoofd niet onder water te doen ,,Via je hoofd verlies je het snelst warmte."

