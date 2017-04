Basisschoolleraren willen staken

,,De actiebereidheid is groter dan ooit tevoren", zegt Jan van de Ven, leraar in Overloon en woordvoerder van actiecomité PO in Actie. ,,Als onze noodkreet niet wordt gehoord, er in het regeerakkoord geen extra geld komt voor de basisscholen, gaat de boel echt plat. Vermoedelijk in september, en dan niet in een week die fijn aansluit op de vakantie."