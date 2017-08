Bedrijf uit Barneveld aansprakelijk gesteld voor gif in eieren

Acuut gezondheidsgevaar

Gesloten

De zaak kwam aan het rollen nadat in België het verboden middel fipronil was aangetroffen. Deze stof is voor zowel mensen als dieren schadelijk. Voor de mens kan het middel irriterend zijn en leiden tot schade aan nier, lever of schildklier. De stof kan maanden in zowel een dier als de bodem blijven zitten. Via de kip komt het in het ei terecht.