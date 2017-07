Bejaarde vrouw (90) onterecht beschuldigd van internetoplichting

Grote brand in stal van varkensboer in Hees­wijk-Din­ther

0:03 De brandweer is met grote spoed uitgerukt naar de Justitieweg in Heeswijk-Dinther. Daar staat een varkensstal van boerenbedrijf Heijderhoeve in brand. Mogelijk waren 3600 varkens aanwezig toen de brand uitbrak, alle mensen zijn in veiligheid gebracht.