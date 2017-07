Bewoners chique wijk kopen villa op voordat er asielzoekers komen

De vrijstaande villa, volgens de makelaar gelegen in een 'heerlijk rustige en groene villawijk', stond al meer dan zes maanden te koop voor 599.000 euro. 'Een absolute buitenkans voor een ondernemer met een praktijk aan huis.' Uit gegevens van het kadaster blijkt dat hij begin juli is verkocht voor 540.000 euro. De koper is een BV die op naam staat van twee buurtbewoners. Die buurtbewoners wilden vanmorgen geen commentaar geven op de aankoop.



Het COA wilde de vijf grote kamers in het huis zo verbouwen dat het pand geschikt zou worden voor zestien jongeren. Sinds januari 2016 worden ama's zoveel mogelijk buiten de grote azc's opgevangen. ,,Kleinschaligheid is beter, blijkt uit onderzoek'', stelt woordvoerder Anholts. Het gaat om jonge asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben. ,,We hebben uiteraard van tevoren overleg gehad met de gemeente, deze locatie leek geschikt. We gaan nu kijken hoe we met de nieuwe situatie moeten omgaan.''