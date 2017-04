Bierdouche vooral vervelend voor organisator en bezoekers

Een paar spetters bier? Negeren en doorzingen. Maar wie wordt getrakteerd op een douche van gerstenat kan beter stoppen en van het podium aflopen. Boekingskantoren geven André Hazes gelijk dat hij zijn optreden tijdens het Foute Oranjefeest in Arnhem voortijdig afbrak. Volgens de organisatie had de volkszanger nog best even door kunnen zingen.

Volgens David Brons, eigenaar van Matrixx Events, werd André Hazes niet daadwerkelijk geraakt. ,,Iemand gooide een beker bier, een ander filmde. Vijf minuten later gebeurde het weer. Laat ik voorop stellen dat het echt respectloos is om bier te gooien naar een artiest. Maar er stonden maar liefst 10.000 mensen in het publiek en de sfeer was echt super. Ik vind het jammer dat Hazes er al mee stopte alleen omdat er twee keer een beker bier langs hem vloog.''

Hazes zou nog 10 minuten doorspelen. Brons wil proberen het resterende geld terug te krijgen. ,,In het contract staat dat een optreden kan worden gestaakt bij gevaarlijke situaties. Maar daar was hier toch geen sprake van?''

André Hazes stopte zijn optreden op het Foute Oranjefeest voortijdig.

Hazes is overigens niet de enige die weleens een beker bier toegeworpen krijgt. Lil Kleine, Ronnie Flex en Dave Roelvink zijn veel beter bekend met de goudgele regen. Sommige artiesten geven - net als Hazes - eerst een waarschuwing maar voor anderen is de maat vol wanneer ze bij wijze van spreken binnen vijf minuten door drie druppels worden geraakt. En dat is vooral balen voor de organisatie die kan fluiten naar z’n centen. Vaak gaat het om duizenden euro’s.

Quote Een artiest bepaalt met z'n management wat toelaatbaar is Bert-Jan Idzinga, 123Boekingen

Er bestaan geen harde vuistregels hoe artiesten met een bierdouche moeten omgaan. ,,Iemand bepaalt met z'n management wat toelaatbaar is'', stelt Bert-Jan Idzinga, eigenaar 123Boekingen.nl (o.a. André Hazes). ,,Bij grote evenementen als De Vrienden van Amstel Live of Noorderslag kun je nou eenmaal wat bier over je heen krijgen. Maar wanneer het een paar keer achter elkaar gebeurt, lijkt het me niet meer dan normaal dat het optreden wordt gestaakt. Maar uiteindelijk is het aan de artiest zelf.’’

Ronnie Flex en Lil' Kleine tijdens een optreden rapper Kraantje Pappie (rood jack). Ronnie Flex en Lil' Kleine hebben veel ervaring met bierdouches.

Volgens Auke Beute van Easybookings.nl (o.a. Dave Roelvink) kun je beter je mond houden bij de eerste plets. ,,Ik zeg altijd: doe alsof er niks aan de hand is en ga gewoon door. Wanneer je er iets van zegt is dat reden voor anderen om ook te gooien. Het kan helemaal de verkeerde kant opgaan. Mensen maken een filmpje en zetten het online. Het wordt dan echt een dingetje en als artiest kom je er moeilijk vanaf.’’ Toch moeten er grenzen worden getrokken, vindt ook Beute. ,,Een biertje kan gebeuren. Maar als je achter elkaar wordt bekogeld is de maat vol.’’

Quote Ik zeg altijd: doe alsof er niks aan de hand is en ga door met optreden Auke Beute, Easybookings.nl

Volgens Idzinga staat contractueel vast dat een artiest recht heeft om te stoppen zodra met bier wordt gegooid. ,,Beveiligers proberen wel te achterhalen wie het heeft gedaan. Dan kan de organisator bij die persoon de schade verhalen. Maar in de praktijk is dat ontzettend lastig omdat vaak onduidelijk is wie heeft gegooid. Dit soort dingen is echt vervelend voor de organisatie maar ook voor het publiek dat geld heeft betaald voor het optreden.’’

