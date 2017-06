Blind voor giftige uitwerking van gokspelletjes

Het leek eerst op een slechte grap, of een overdrijving van het CDA, maar ze schijnen echt te bestaan: de arcadehallen voor kinderen vanaf twaalf jaar die tegen betaling helemaal los kunnen gaan op grijpmachines, games of bijvoorbeeld een ouderwetse roulette – uiteraard met kans op prijzen en beloningen.



Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) noemt deze plekken kindercasino’s en wil dat ze door de staatssecretaris worden verboden. Dat is nogal een drastische oproep, die door politieke tegenstanders wordt gekwalificeerd als ‘betutteling’, maar de christendemocraten zitten er niet altijd naast.



Eigenaar Gamestate wast zijn handen in onschuld: ,,We richten ons voornamelijk op jongvolwassenen en bieden jong en oud, vaak samen, een leuk avondje uit. Vrienden, families en stelletjes komen naar onze locaties om in een sociale setting met en tegen elkaar te spelen.''



Ammehoela. Zo lust ik er ook nog wel een paar.



Het is Gamestate, een commercieel bedrijf, louter te doen om winst maken. Ze zijn bewust blind voor de giftige uitwerking die dergelijke spelletjes op jonge kinderen hebben.



De arcadehal is een gokpaleis vermomd als onschuldig kindervertier. De bezoekers worden al op jonge leeftijd blootgesteld aan een verslavend virus. Op het moment dat ouders niet hun verantwoordelijkheid nemen, moet de overheid ingrijpen. Dat doet zij ook om roken en alcoholmisbruik tegen te gaan – waarom niet met gokken?