‘Bloemenhandelaar wacht in Rusland mogelijk foltering’

Henri de L. (54), een tot Nederlander genaturaliseerde Belg, exporteerde bloemen naar Rusland. Sinds 2015 verdenkt Rusland hem van het organiseren van hasjtransporten. Bij een verkeerscontrole in België begin dit jaar liep hij tegen de lamp. Sinds januari zit hij in een cel in Dendermonde, in afwachting van zijn uitlevering. Vandaag is daar een eerste inleidende zitting over.



Volgens zijn Belgische advocaat Gert Warson mag De L. niet naar Rusland worden uitgeleverd vanwege mensonterende omstandigheden. ,,Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft meerdere keren geoordeeld dat in Rusland van een eerlijk proces geen sprake is. Bovendien zijn de gevangenissen er verschrikkelijk. Er wordt gesproken van foltering en tbc-besmettingen zijn er talrijk.''