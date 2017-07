Bluswerkzaamheden Maastrichtse grotbrand opnieuw gestaakt

UpdateDe brandweer is in de vroege ochtend uit veiligheidsoverwegingen gestopt met het blussen van de grote hooibrand in de grotten bij Maastricht. Door het vernevelde bluswater werden de temperaturen te hoog en er stortten weer mergelstenen naar beneden, waarop de brandweer zich terugtrok.

Eerder had een mijndeskundige de grotten bij de ingang in het grensplaatsje Kanne veilig verklaard, zodat brandweerlieden van daaruit de bluswerkzaamheden konden hervatten. Om 4.00 uur werden de bluspogingen opgegeven.

Het wachten is nu op een grote luchtturbine, die de rook en het vernevelde water uit de grotten moet verdrijven. Daardoor moet het zicht verbeteren, zodat de tunneldeskundige weer poolshoogte kan gaan nemen.

Volledig scherm © ANP Door het draaien van de wind lijkt Maastricht even gevrijwaard van de rook, die nu naar België trekt.

Hulp

De brandweer heeft de hulp ingeroepen van mijndeskundigen uit Duitsland en Zwitserland. Die moeten de hulpdiensten adviseren hoe om te gaan met de brand in de 800 kuub hooi en stro in de mergelgangen. ,,De bestrijding van deze vuurhaard is lastig en complex'', aldus de woordvoerder van de brandweer. ,,We willen weten welke blustechniek we moeten inzetten.''

De turbine zal voor extra rookontwikkeling zorgen. Om te voorkomen dat de rook voor meer problemen zorgt in de grotten onder restaurant Château Neercanne, treffen de hulpdiensten extra voorzieningen om de rook daar te weren.

Hoe lang de bluswerkzaamheden nog in beslag gaan nemen, kon de woordvoerder van de brandweer zaterdag niet voorspellen. ,,Pas als de rook verdreven is weten we of we de gangen in kunnen om verder te blussen'', zei hij. ,,Dan duurt het wellicht nog een paar dagen. Maar of het lukt om de rook te verdrijven, weet op dit moment niemand.''

Inmiddels is een slang van een kilometer lengte voor groot watertransport aangelegd vanuit het Albertkanaal naar de ingang van de grotten in Kanne.

Hitte

In de grotten is de temperatuur dusdanig hoog dat het te warm is voor brandweerlieden om aan het werk te gaan. Eerder moesten zij de grotten al verlaten wegens instortingsgevaar, zei een woordvoerder van de Nederlandse brandweer.

Volgens de brandweer is er sprake van brandstichting. Naar verluidt zijn hiervoor twee mensen gearresteerd, maar de Belgische politie was nog niet voor een reactie bereikbaar.

Op Maastrichts grondgebied ligt bij die grotten onder meer Kasteel Neercanne, een internationaal befaamd restaurant. De rookontwikkeling veroorzaakte ernstige schade bij het sterrenrestaurant Château Neercanne, dat onder meer in de grotten een feestzaal uitbaat. Die feestzaal is voor lange tijd onbruikbaar, want er moeten schoonmaakwerkzaamheden gebeuren.