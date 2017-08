BNNVARA zendt omstreden Jesse Klaver-docu toch niet uit

De omroep houdt vol dat de onafhankelijke positie van de documentaire gewaarborgd was. ,,We hebben vooraf scherpe voorwaarden gesteld. De filmmaker heeft daaraan voldaan”, laat een woordvoerster weten. Toch gaat de uitzending niet door. ,,We kunnen niet ontkennen dat er twijfel kan ontstaan over de journalistieke onafhankelijkheid.” De omroep stelt dat er over de onafhankelijkheid van BNNVARA en de NPO ‘geen enkele twijfel’ mag bestaan. GroenLinks reageert verbolgen. ,,BNNVARA heeft zelf opdracht gegeven voor het maken van deze documentaire, dus het is opmerkelijk dat ze nu besluiten de film niet uit te zenden", laat een woordvoerder weten. Volgens hem is het 'jammer' dat degenen die nieuwsgierig zijn geworden naar de film die nu niet op tv kunnen bekijken.

Op de loonlijst

De twijfel ontstond omdat filmmaker Joey Boink tijdens de verkiezingscampagne de beeldvoerder was van Jesse Klaver. Zijn filmpjes verschenen op de sociale media-pagina’s van GroenLinks. Boink raakte ook bevriend met Klaver. Toch besloot Boink, die in 2015 werd genomineerd voor een Gouden Kalf voor zijn eerste documentaire, de tijdens zijn dienstverband bij GroenLinks gemaakte beelden te verwerken in een documentaire. De filmmaker stapte naar producent Doxy Films en BNNVARA. GroenLinks stelde het beeldmateriaal kosteloos beschikbaar. Toen het AD donderdag als eerste meldde dat de documentaire zou worden uitgezonden door de NPO, ontstond een golf van kritiek. Omdat de filmmaker op de loonlijst van GroenLinks stond, kon er van een objectieve documentaire geen sprake zijn, stelden politici als Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet en PVV-Kamerlid Martin Bosma.

'Uniek perspectief'

Volgens filmmaker Boink kon hij juist vanwege zijn band met de partij en Klaver zelf deze film maken. ,,De film biedt een uniek perspectief, namelijk van binnenuit. Ik zat in Den Haag in de kamer naast Jesse. Ik was er altijd bij, óók bij de spontane momenten. Een buitenstaander had deze film niet kunnen maken.”



GroenLinks zou een dag voor de uitzending op tv de film in première laten gaan in de Utrechtse bioscoop Rembrandt. De gratis kaartjes daarvoor waren donderdag binnen een uur op. Het is niet duidelijk of die vertoning van Jesse wel doorgaat.