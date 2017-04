'Bob Dylan is gewoon echt een legende'

Terwijl een deel van Nederland zat te gourmetten, reisden anderen op Eerste Paasdag af naar Afas Live om hun grote held te zien optreden. Nobelprijswinnaar Bob Dylan trad daar gisteravond op. Zijn stem klonk voor het eerst in tijden weer een beetje verstaanbaar, maar stem of geen stem, voor deze fans maakt het allemaal niet zoveel uit. ,,Het is gewoon echt een legende, daarom blijft het heel tof om die man te zien."