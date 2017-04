Boosheid om nieuw beleid Efteling: 'Ik moet bewijzen dat ik gehandicapt ben'

Beroepsgeheim

Op de site van de Efteling staat dat mensen met een beperking een faciliteitenkaart kunnen ophalen, maar dat daarvoor wel een verklaring van een onafhankelijk arts nodig is. Een gehandicaptenkaart voldoet niet. 'In de verklaring van de arts moet staan dat je niet in staat bent om de attracties via de gewone wachtrij te bezoeken', aldus de website.

Verandering

,,Bij een persoon als Amber kun je goed zien dat ze een beperking heeft. Maar iemand met epilepsie of autisme is daarin onzichtbaarder. De verklaring is er dus gekomen om voor ons duidelijkheid te scheppen. En dan gaat het niet alleen om de handicap, maar ook hoe wij als park het beste kunnen reageren als er iets misgaat''. Volgens het park is het daarom ook nodig dat iedereen met een beperking een verklaring heeft. ,,Niemand is hetzelfde. Sommige mensen kunnen wel een paar uur zonder rolstoel lopen, maar sommigen ook weer niet.''

De woordvoerster erkent dat er iets is misgegaan in de communicatie. ,,We snappen de kritiek en we gaan in gesprek om het te verbeteren. Als nou in de toekomst blijkt dat bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart voldoende is om ons van informatie te voorzien, dan zullen we daar onderzoek naar doen. Het enige wat wij willen is duidelijkheid zodat wij de juiste voorzieningen kunnen aanbieden. Als blijkt dat er een efficiëntere manier is om dat te regelen, dan zullen we daar zeker naar kijken.''