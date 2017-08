Brabantse Bram stap dichter bij doel: álle dorpen en steden van Nederland befietsen

In 12 jaar langs álle dorpen en steden in onze twaalf provincies fietsen om de tweewieler te promoten en aandacht te vragen voor het milieu en uiteindelijk een boek schrijven over het fietsen door Nederland. Dát is het doel van Bram Witvliet uit Nijmegen. Afgelopen weekend kon hij zijn tiende provincie afvinken: Zeeland.

Trots en voldaan poseerde Witvliet zaterdagmiddag voor het plaatsnaambord van Wemeldinge. Het was het 166e en laatste dat hij fotografeerde op zijn fietstocht langs alle Zeeuwse plaatsen. De foto's fungeren als bewijs dat hij er daadwerkelijk was met zijn tweewieler. De geboren Fries, die op zijn vijfde met zijn ouders naar Eindhoven verhuisde en zichzelf Brabander voelt, had 11 tochten en 1105 kilometer nodig voor zijn fietsronde door Zeeland. Die begon in maart.

'Niet de mooiste'

Witvliet was niet altijd even enthousiast over de omgeving. ,,Zeeland is niet de mooiste provincie waar ik heb gefietst en gaat ook niet heel hoog eindigen op mijn ranglijst. Het contact met het water vond ik wel bijzonder. Het fietsen over de Zeelandbrug was echt heel gaaf. Maar door de polder vond ik minder. Die wegen en dijkjes gaan op een gegeven moment echt vervelen. Het is allemaal hetzelfde. Die dorpjes had ik na een tijdje ook wel gezien."

Alle dorpen en steden vinkte hij nauwkeurig af. Daarnaast bezocht de oud-student uit Nijmegen diverse gehuchten of buurtschappen. Naar volledigheid streeft hij naar eigen zeggen niet. ,,Het kost ook veel moeite om vooraf uit te vogelen of een gehucht een plaatsnaambordje heeft. En het project vind ik al omvangrijk genoeg. Maar buurtschappen met een leuke naam heb ik wel gedaan. Zoals Nummer Een en Boerenhol. Qua rare plaatsnamen heb ik hier echt genoten. Groningen spande tot nu toe in dat opzicht de kroon, maar Zeeland kan er ook wat van.”

Zeeland wil zich graag als fietsgebied profileren. De provincie heeft de zaken aardig op orde, vindt Witvliet. ,,De fietspaden zijn van prima kwaliteit en ook qua bewegwijzering ben ik nooit in de problemen gekomen, dus dat is wel heel prettig. Limburg is mijn favoriete provincie, maar daar schiet de bewegwijzering wel eens tekort. Dat heb ik in Zeeland niet ervaren.”

Voornaamste uitdaging was om zonder auto de verschillende delen van de provincie te bereiken. ,,Het was elke keer met het openbaar vervoer een beetje puzzelen. Maar verder heeft Zeeland relatief weinig moeite gekost”, zegt Witvliet terugblikkend. Hij is blij dat het er voor dit jaar op zit. ,,Ik werk in het onderwijs en het schooljaar gaat weer beginnen. Ik ga ook op een nieuwe school werken. Dan is het fijn dat ik niet regelmatig helemaal naar Zeeland hoef om te gaan fietsen.”

Weddenschap

Witvliet begon in 2007 met zijn 12-jarige fietsproject. Dat begon als een grappige weddenschap met vrienden. ,,Ze gaven me bijvoorbeeld chocolade of een cd naar keuze als ik mijn doel had bereikt. Maar op een gegeven moment wisten ze wel dat ik mijn doel iedere keer zou behalen, dus vond ik het tijd om het naar een hoger plan te tillen. Ik vroeg hen een geldbedrag te schenken dat ten goede zou komen aan natuurbehoud. Vooral vrienden en familie, maar ook docenten sponsorden mij", zo verklaarde de student Grieks en Latijn in 2013 tegenover VOX-magazine van de Nijmeegse Radboud Universiteit.

Hij rijdt niet op een e-bike of racefiets maar op een gewone tweewieler met fietstassen en rijd gemiddeld twintig kilometer per uur. ,,Ik ben geen wielrenner. Ik vind het belangrijk om lekker buiten te zijn, van de natuur te genieten en het gevarieerde Nederlandse landschap te beleven. En om, als er eens iemand mee fietst, een gezellige tijd te hebben", zei hij eind vorige week in een interview met Omroep Zeeland.

Goed doel

Daarin vertelde Witvliet ook dat hij met zijn project mensen wil stimuleren om wat vaker de fiets te pakken én dat hij tijdens zijn fietstochten zoveel mogelijk geld probeert op te halen voor een provinciale organisatie die deze boodschap ondersteunt. Voor Zeeland viel zijn keuze op het IVN Scharrelkids Fonds omdat IVN, als instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, natuurbeleving en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

Zeeland was de tiende provincie die Witvliet doorkruiste. Volgend jaar fietst hij langs alle dorpen en steden in Zuid-Holland, in 2019 sluit hij zijn project af in de provincie Drenthe. Tot nu toe deed de Nijmeegse fietser 2289 plaatsen aan tijdens 184 tochten. In totaal legde hij al 18.733 kilometer af. Hij begon zijn 12-jarige project in 2007 in de provincie Noord-Brabant omdat Eindhoven zijn toenmalige thuisbasis was.

Friesland

Voor Zeeland doorkruiste Witvliet de provincie Friesland. Met 419 plaatsen - waaronder Lollum waar zijn wieg stond - een 'zware' provincie voor de fietser. ,,Ik zou fietsliefhebbers niet meteen Friesland aanraden. In de ’Ranglijst der Provinciën’ staat Limburg al jaren fier bovenaan, gevolgd door Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Holland. Friesland vinden we terug op de zesde plaats. Friesland kent weliswaar een gevarieerd landschap maar over het algemeen wordt de provincie gekenmerkt door een weids, open landschap. En daar moet je maar net van houden. Bovendien waait het er altijd. Je moet daar wel op ingesteld zijn als je een dagje in Friesland wil gaan fietsen", verklaarde hij eind 2015 tegenover friesland.blog.nl